Ноябрь, 26 в 23:47

Сборная Франции одолела команду Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла на Стадионе 974 в Дохе и завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Первый тайм матча прошел без голов. Счет в игре открыл Килиан Мбаппе на 61-й минуте. Сначала он перепасовал вперед на подключившегося к атаке Тео Эрнандеса, а тот выполнил обратную передачу на Мбаппе, который в касание пробил сетку ворот Каспера Шмейхеля.

Датчане восстановили паритет спустя семь минут. Кристиан Эриксен навесил с углового в штрафную, где первым на мяче был Йоаким Андерсен, который пробросил его на Андреаса Кристенсена. Именно Кристенсен пробил под перекладину из-под Адриена Рабье.

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К концу встречи Мбаппе оформил дубль после навеса от Антуана Гризманна.

Видео обзор Франция — Дания — 2:1

Благодаря победе над Данией Франция досрочно оформила путевку в 1/8 финала ЧМ-2022.

Ле блю – первые действующие чемпионы мира с 2006 года, кому удалось выйти в плей-офф следующего Мундиаля. В последний раз это удавалось сборной Бразилии. На ЧМ-2010 из группы не вышла Италия, четыре года спустя Испания, а на прошлом ЧМ это не удалось сделать Германии.

После двух туров Франция лидирует в квартете D с шестью очками. Вторая строчка в Австралии (3). У Дании и Туниса по одному очку – они делят третье и четвертое места соответственно.