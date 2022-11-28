Ноябрь, 27 в 23:23

Сборные Испании и Германии сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча на стадионе Эль-Байт в Эль-Хаур завершилась со счетом 1:1.

Первый тайм матча прошел без голов, хотя перед перерывом немцы все же отличились. Но взятие ворот Антонио Рюдигером отменил арбитр из-за положения вне игры.

Счет в матче открыл форвард испанцев Альваро Мората после паса от Жорди Альбы на 62-й минуте.

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Подопечные Ханса-Дитер Флика восстановили паритет в матче на исходе игры. Гол забил нападающий Никлас Фюллькруг, пушечным выстрелом пробивший в сетку ворот Унаи Симона.

Видео обзор Испания – Германия – 1:1

В другом матче группы Япония неожиданно уступила сборной Коста-Рики, хотя взяла верх над командой Флика в первом туре.

В турнирной таблице группы Е Испания расположилась на первой строчке, имея в активе четыре очка. По три очка у японцев и костариканцев, занимающих вторую и третью позицию соответственно. Германия пока последняя с одним очком в активе.

В заключительном туре Испания встретится с Японией, а Германия сыграет с Коста-Рикой. Оба матча запланированы на 1 декабря.