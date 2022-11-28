Ноябрь, 27 в 22:30

Сборная Хорватии с разгромным счетом обыграла команду Канады во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла на стадионе Халифа в Дохе и завершилась со счетом 4:1 в пользу клетчатых.

Счет в матче открыли канадцы уже на второй минуте после точного удара Альфонсо Дэвиса, который головой отправил мяч в сетку ворот соперника после передачи от Таджона Бюкенена.

Клетчатые восстановили паритет в игре на 36-й минуте благодаря голу Андрея Крамарича. А еще до перерыва смогли выйти вперед после гола Марко Ливайя.

Сейчас смотрят

В середине второго тайма Крамарич после навеса от Ивана Перишича пробил низом между ног защитника Атибы Хатчинсона и поразил сетку ворот соперника.

До разгромного счета довел гол хорватского хавбека Ловро Майера, поставившего финальную точку в игре.

Видео обзор Хорватия — Канада — 4:1

Благодаря победе Хорватия набрала четыре очка и поднялась на первое место квартета F. А вот кленовые, которые по итогам двух встреч не набрали очков, потеряли даже теоретические шансы на выход из группы.

Независимо от результата матча последнего тура, Канада займет последнее место группы F. Другие команды в квартете Хорватия и Марокко имеют по четыре очка, на третьем месте пока Бельгия с тремя очками.

Канада стала второй командой на Мундиале, потерявшей шансы на продолжение борьбы в турнире. Ранее упустила шансы на выход из своей группы сборная Катара.