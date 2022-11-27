В Турции болельщик избил флагштоком вратаря соперников во время матча
В Турции во время матча Первой лиги между командами Гезтепе и Алтай на поле выбежал болельщик и ударил угловым флажком голкипера команды гостей Озана Эврима Озенчу.
Перед этим произошел инцидент на трибунах с участием фанатов, когда болельщики Алтая выстрелили ракетницей в сторону фанатской трибуны Гезтепе.
Из-за этого нескольким болельщикам хозяев понадобилась помощь медиков. Тогда на поле появились две кареты скорой.
Когда игра была остановлена, на поле выбежал фанат Гезтепе, прихватив с собой флагшток с угловым флажком и несколько раз ударил им по затылку вратаря Алтая.
После этого судья вывел обе команды с поля и остановил встречу досрочно в середине первого тайма при счете 0:0.
В турнирной таблице первой турецкой лиги Алтай занимает 11-е место, а Гезтепе идет на 13-й строчке.