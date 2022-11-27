Ноябрь, 27 в 21:08

В Турции во время матча Первой лиги между командами Гезтепе и Алтай на поле выбежал болельщик и ударил угловым флажком голкипера команды гостей Озана Эврима Озенчу.

Перед этим произошел инцидент на трибунах с участием фанатов, когда болельщики Алтая выстрелили ракетницей в сторону фанатской трибуны Гезтепе.

Из-за этого нескольким болельщикам хозяев понадобилась помощь медиков. Тогда на поле появились две кареты скорой.

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Когда игра была остановлена, на поле выбежал фанат Гезтепе, прихватив с собой флагшток с угловым флажком и несколько раз ударил им по затылку вратаря Алтая.

После этого судья вывел обе команды с поля и остановил встречу досрочно в середине первого тайма при счете 0:0.

В турнирной таблице первой турецкой лиги Алтай занимает 11-е место, а Гезтепе идет на 13-й строчке.