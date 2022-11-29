Ноябрь, 29 в 20:25

Национальные сборные Нидерландов и Сенегала вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре.

В заключительном третьем туре группового этапа подопечные Луи ван Гала одолели команду Катара со счетом 2:0, а африканская сборная обыграла Эквадор – 2:1.

Нидерланды – Катар – 2:0

Встреча команд прошла на стадионе Эль-Байт в Эль-Хауре. Счет в матче на 26-й минуте открыл Коди Гакпо после ассиста от Дави Классена.

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После перерыва Фрэнки де Йонг удвоил преимущество оранжевых. Позже подопечные Ван Гала забили третий, но арбитр отменил взятие ворот из-за игры рукой у Стивена Бергейса.

Эквадор — Сенегал — 1:2

Команды провели встречу на стадионе Халифа в Дохе. В конце первого тайма счет открыл форвард сборной Сенегала Исмаила Сарр, реализовав пенальти.

Эквадорцы усилиями Моисеса Кайседо восстановили паритет во встрече, но спустя две минуты защитник африканской сборной Калиду Кулибали снова вывел сборную Сенегала вперед.

Нидерланды выходили из группы на девяти чемпионатах мира, в которых участвовали. Это 100% показатель за всю историю проведения Мундиалей. А сборная Сенегала последний раз выходила в плей-офф ЧМ в 2002 году, когда дошла до четвертьфинала.

А вот Катар стал первой страной-хозяйкой, проигравшей три матча на домашнем турнире и установившей антирекорд по пропущенным голам (7) на групповом этапе для страны-хозяйки ЧМ.

В 1/8 финала Нидерланды сыграют с командой, которая займет второе место в группе B, а Сенегал встретится с лидером этого же квартета.

В группе B выступают национальные команды Англии, США, Уэльса и Ирана. Сегодня, 29 ноября, американцы встретятся с иранцами (команды сыграют между собой впервые за 22 года), а англичане сыграют против валлийцев.