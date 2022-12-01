Ноябрь, 30 в 23:43

Национальные сборные Аргентины и Польши вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре.

В заключительном третьем туре группового этапа подопечные Лионеля Скалони уверенно одолели Польшу со счетом 2:0, сборная Мексики обыграла Судовскую Аравию – 2:1.

Польша – Аргентина – 0:2

Встреча команд прошла на Стадионе 974 в Дохе. В конце первого тайма Лионель Месси не смог реализовать пенальти, который парировал голкипер Войцех Щенсный.

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Но после перерыва альбиселесте повели в счете после гола Алексиса Макалисстера. Превосходство аргентинцев на 67-й минуте удвоил Хулиан Альварес.

Саудовская Аравия – Мексика – 1:2

В другом матче квартета С, который прошел на стадионе Лусаил в одноименном городе, мексиканцы обыграли саудитов.

Счет в матче открыли подопечные Херардо Мартино после гола Хенри Мартина на 48-й минуте. Спустя четыре минуты Луис Чавес удвоил преимущество. Саудовская Аравия отыграла один мяч в компенсированное время благодаря точному удару Салема аль Давсари.

После трех матчей Аргентина обеспечила себе выход из группы с первого места, набрав шесть очков. Остальные команды набрали по четыре очка, но при счете разницы пропущенных и забитых на втором месте оказалась Польша. Мексика и Саудовская Аравия завершили выступления на турнире, разместившись на третьей и четвертой строчке квартета соответственно.

В 1/8 финала Аргентина встретится с Австралией, а Польша сыграет с действующими чемпионами мира французами.