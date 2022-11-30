Чемпионат мира-2022: календарь и расписание матчей
22-й в истории чемпионат мира по футболу стартует 20 ноября в Катаре и продлится до 18 декабря 2022 года.
Впервые турнир состоится на Ближнем Востоке и впервые это будет не летом, а осенью и зимой.
Это будет последний чемпионат мира, в котором за главный трофей будут бороться 32 команды. Уже на следующем Мундиале, который одновременно примут Канада, Мексика и США, выступят 48 национальных сборных.
Финал ЧМ-2022 в Катаре сыграют на Национальном стадионе Лусаил в одноименном городе. Эта арена вмещает 80 тыс. зрителей.
Факты ICTV представляют календарь и расписание матчей ЧМ-2022 в Катаре.
Календарь турнира
- Групповой этап: 21 ноября – 2 декабря;
- 1/8 финала: 3 – 6 декабря;
- Четвертьфинал: 9 – 10 декабря;
- Полуфиналы: 13 – 14 декабря;
- Матч за третье место: 17 декабря;
- Финал: 18 декабря.
Расписание и результаты матчей
Групповой этап
Раунд 1
Воскресенье, 20 ноября
- 18:00 Катар – Эквадор (Группа А) — 0:2
Понедельник, 21 ноября
- 15:00 Англия – Иран (Группа В) — 6:2
- 18:00 Сенегал – Нидерланды (Группа А) — 0:2
- 21:00 США – Уэльс (Группа В) — 1:1
Вторник, 22 ноября
- 12:00 Аргентина – Саудовская Аравия (Группа C) — 1:2
- 15:00 Дания – Тунис (Группа D) — 0:0
- 18:00 Мексика – Польша (Группа C) — 0:0
- 21:00 Франция – Австралия (Группа D) — 4:1
Среда, 23 ноября
- 12:00 Марокко – Хорватия (Группа F) — 0:0
- 15:00 Германия – Япония (Группа E) — 1:2
- 18:00 Испания – Коста-Рика (Группа E) 7:0
- 21:00 Бельгия – Канада (Группа F) 1:0
Четверг, 24 ноября
- 12:00 Швейцария – Камерун (Группа G) 1:0
- 15:00 Уругвай – Южная Корея (Группа H) — 0:0
- 18:00 Португалия – Гана (Группа H) — 3:2
- 21:00 Бразилия – Сербия (Группа G) — 2:0
Раунд 2
Пятница, 25 ноября
- 12:00 Уэльс — Иран (Группа В) — 0:2
- 15:00 Катар — Сенегал (Группа А) — 1:3
- 18:00 Нидерланды – Эквадор (Группа А) 0 1:1
- 21:00 Англия – США (Группа В) — 0:0
Суббота, 26 ноября
- 12:00 Тунис — Австралия (Группа D) — 0:1
- 15:00 Польша – Саудовская Аравия (Группа C) — 2:0
- 18:00 Франция – Дания (Группа D) — 2:1
- 21:00 Аргентина – Мексика (Группа C) — 2:0
Воскресенье, 27 ноября
- 12:00 Япония – Коста-Рика (Группа E) — 0:1
- 15:00 Бельгия – Марокко (Группа F) — 0:2
- 18:00 Хорватия – Канада (Группа F) — 4:1
- 21:00 Испания – Германия (Группа E) — 1:1
Понедельник, 28 ноября
- 12:00 Камерун – Сербия (Группа G) — 3:3
- 15:00 Южная Корея – Гана (Группа H) — 2:3
- 18:00 Бразилия – Швейцария (Группа G) — 1:0
- 21:00 Португалия – Уругвай (Группа H) — 2:0
Раунд 3
Вторник, 29 ноября
- 17:00 Эквадор — Сенегал (Группа А) — 1:2
- 17:00 Нидерланды – Катар (Группа А) — 2:0
- 21:00 Иран – США (Группа В) — 0:1
- 21:00 Уэльс – Англия (Группа В) — 0:3
Среда, 30 ноября
- 17:00 Тунис – Франция (Группа D)
- 17:00 Австралия – Дания (Группа D)
- 21:00 Польша – Аргентина (Группа C)
- 21:00 Саудовская Аравия – Мексика (Группа C)
Четверг, 1 декабря
- 17:00 Хорватия – Бельгия (Группа F)
- 17:00 Канада – Марокко (Группа F)
- 21:00 Япония – Испания (Группа E)
- 21:00 Коста-Рика – Германия (Группа E)
Пятница, 2 декабря
- 17:00 Южная Корея – Португалия (Группа H)
- 17:00 Гана — Уругвай (Группа H)
- 21:00 Сербия – Швейцария (Группа G)
- 21:00 Камерун – Бразилия (Группа G)
1/8 финала
Суббота, 3 декабря
- 17:00 Нидерланды – США (матч 49)
- 21:00 1-е место группы C – 2-е место группы D (матч 50)
Воскресенье, 4 декабря
- 17:00 1-е место группы D – 2-е место группы C (матч 52)
- 21:00 Англия – Сенегал (матч 51)
Понедельник, 5 декабря
- 17:00 1-е место группы E – 2-е место группы F (матч 53)
- 21:00 1-е место группы G – 2-е место группы H (матч 54)
Вторник, 6 декабря
- 17:00 1-е место группы F – 2-е место группы E (матч 55)
- 21:00 1-е место группы H – 2-е место группы G (матч 56)
Четвертьфинал
Пятница, 9 декабря
- 17:00 Победитель матча 53 – Победитель матча 54 (матч 58)
- 21:00 Победитель матча 49 – Победитель матча 50 (матч 57)
Суббота, 10 декабря
- 17:00 Победитель матча 55 – Победитель матча 56 (матч 60)
- 21:00 Победитель матча 51 – Победитель матча 52 (матч 59)
Полуфинал
Вторник, 13 декабря
- 21:00 Победитель матча 57 – Победитель матча 58 (матч 61)
Среда, 14 декабря
- 21:00 Победитель матча 59 – Победитель матча 60 (матч 62)
Матч за третье место
Суббота, 17 декабря
- 18:00 Команда, проигравшая матч 61 – Команда, проигравшая матч 62
Финал
Воскресенье, 18 декабря
- 18:00 Победитель матча 61 – Победитель матча 62
Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла команду Хорватии. Факты ICTV рассказывали, где в Украине можно посмотреть онлайн матчи чемпионата мира-2022 по футболу.