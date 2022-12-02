Декабрь, 01 в 23:17

Национальные сборные Японии и Испании вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре.

В заключительном третьем туре группового этапа японцы сенсационно обыграли подопечных Луиса Энрике со счетом 2:1, а Германия, несмотря на победу над Коста-Рикой (4:2), завершила выступления на турнире.

Япония – Испания – 2:1

Встреча команд прошла на стадионе Халифа в Дохе. Счет в матче открыл испанский форвард Альваро Мората на 11-й минуте.

Сейчас смотрят

Синие самураи восстановили паритет в игре в начале второго тайма. Свежий Рицу Доан на 48-й минуте мощным выстрелом отправил мяч в сетку ворот Унай Симона. А через три минуты японцев вывел вперед хавбек Ао Танака.



Коста-Рика – Германия – 2:4

В другом матче квартета Е, который прошел на стадионе Эль-Байт в Эль-Хауре, немцы в напряженном матче взяли верх над костариканцами.

Подопечные Ганса-Дитера Флика быстро вышли вперед благодаря точному удару Сержа Гнабри. Но на 58-й минуте Коста-Рика сравняла после гола Ельцина Техеды. На 70-й минуте костариканци ошеломили Бундестим, забив второй мяч. Это удалось защитнику Хуану Варгасу.

В конце встречи Кай Хаверц сравнял счет, а в компенсированное арбитром время Никлас Фюллькруг поставил финальную точку в матче. Но, несмотря на победу, сборная Германии покинула турнир.

Таким образом, Япония, набравшая шесть очков, выиграла свой квартет. Испанцы финишировали вторыми с четырьмя очками. У сборной Германии тоже четыре, но хуже разница забитых и пропущенных мячей. Коста-Рика набрала три очка и заняла четвертую строчку.

В 1/8 финала Испания встретится с победителем квартета F командой Марокко, а Япония сыграет с Хорватией.