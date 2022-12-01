Декабрь, 01 в 19:20

Национальные сборные Марокко и Хорватии вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре.

В заключительном третьем туре группового этапа марокканцы обыграли сборную Канады со счетом 2:1, а хорватская сборная расписала ничью с Бельгией – 0:0.

Канада – Марокко – 1:2

Встреча команд прошла на стадионе Эль-Тумама в Дохе. Марроканцы открыли счет на четвертой минуте после точного удара Хакима Зиеша. На 23-й минуте счет африканской команды удвоил Юссеф Эн-Несири.

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Канадцы сократили отрыв в игре еще до перерыва после того, как марокканский защитник Вест Хэма Наеф Агерд срезал мяч в собственные ворота.

Хорватия – Бельгия – 0:0

В другом матче квартета F, который прошел на стадионе Ахмад бин Али в Эль-Раяне, хорваты расписали ничью с бельгийцами – бронзовыми призерами прошлого Мундиаля.

В конце игры бельгийцы пытались исправить свое положение, создали несколько хороших моментов, но не удалось реализовать ни одного.

Таким образом, сборная Марокко сенсационно выиграла группу F, набрав семь очков. Вице-чемпионы мира хорваты (5) вышли в плей-офф со второго места. А вот Бельгия (4) и Канада (0) оказались за бортом турнира после того, как заняли третье и четвертое места соответственно.

В последний раз марокканцы выходили в плей-офф Мундиаля еще 36 лет назад, а именно на ЧМ-1986. Тогда на групповом этапе они заняли первое место, а в 1/8 финала уступили сборной ФРГ (0:1). Что касается Бельгии, то последний раз эта команда не выходила из группы на Мундиале 1998 года.

В 1/8 финала Марокко встретится с командой, которая займет второе место в квартете Е, а Хорватия сыграет с его победителем. В группе Е играют команды Испании, Японии, Германии и Коста-Рики.