Декабрь, 02 в 23:16

Национальные сборные Бразилии и Швейцарии вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре.

В заключительном третьем туре группового этапа подопечные Тите уступили Камеруну с 1:0, а швейцарцы обыграли команду Сербии (3:2).

Камерун – Бразилия – 1:0

Встреча команд прошла на стадионе Лусаил в одноименном городе. Единственный гол в матче был забит в компенсированное арбитром время к второму тайму.

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Венсан Абубакар головой замкнул передачу с фланга, но после взятия ворот снял футболку и получил вторую желтую карточку за неспортивное поведение.

Сербия – Швейцария – 2:3

В другом матче квартета G, прошедшем на Стадионе 974 в Дохе, швейцарцы взяли верх над командой Сербии.

Счет в матче открыл Джердан Шакири на 20-й минуте после рикошета от защитника. Спустя шесть минут Александр Митрович сравнял счет, а на 35-й минуте Душан Влахович вывел сербов вперед.

Еще до перерыва Брил Эмболо сравнял счет, а почти сразу после перерыва Ремо Фройлер вывел нати вперед.

Несмотря на поражение в третьем матче, Бразилия выиграла свою группу с шестью очками. У Швейцарии тоже шесть очков, но хуже разница забитых и пропущенных голов. А вот для камерунцев (4) и сербов (1) этот турнир завершился.

В 1/8 финала Бразилия встретится со сборной Южной Кореи, а Швейцарию ждет игра против Португалии.