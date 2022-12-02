Декабрь, 02 в 19:52

Национальные сборные Португалии и Южной Кореи вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре.

В заключительном третьем туре группового этапа корейцы обыграли подопечных Фернанду Сантуша со счетом 2:1, а Уругвай, несмотря на победу над Ганой (2:0), завершил выступления на турнире.

Южная Корея – Португалия – 2:1

Встреча команд прошла на стадионе Эдьюкейшн Сити в Эль-Райяне. Португальцы открыли счет в матче уже на пятой минуте после точного удара Рикарду Орты.

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Корейцы восстановили паритет во встрече в середине первого тайма усилиями Ким Эн Гвона.

Но чтобы выйти в плей-офф, корейцам необходима была победа, и капитан команды это понимал. В компенсированное время Сон Хын Мин протянул мяч через половину поля, отпасовал в штрафную, где Хван Хи Чхан отправил мяч в сетку ворот португальцев.

Гана — Уругвай — 0:2

В другом матче квартета Н, прошедшем на стадионе Эль-Джануб в Эль-Вакре, уругвайцы взяли верх над командой Ганы.

На 20-й минуте матча Гана получила право на пенальти, но уругвайский голкипер Серхио Рочет справился с ударом Андре Аю. Спустя пять минут Джорджиан Де Арраскаэта вывел уругвайцев вперед. А на 32-й минуте тот же Де Арраскаэта оформил дубль, когда замкнул пас от Луиса Суареса.

Несмотря на победу в последнем матче, для команды Уругвая этого не хватило для выхода из группы. Как и Южная Корея, они набрали четыре очка, но уступили воинам Теджу по дополнительным показателям. Также завершила выступления на турнире сборная Ганы (3). Команда Португалии, выигравшая квартет Н, набрала шесть очков.

В 1/8 финала португальцы встретятся с командой, которая займет второе место в квартете G, а корейцы с лидером этой группы.