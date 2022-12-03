Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу
На чемпионате мира по футболу в Катаре сегодня, 2 декабря, завершился групповой этап.
По итогам заключительных матчей в квартетах G и H стали известны все участники плей-офф и пары 1/8 финала.
Первые места в своих группах заняли команды Нидерландов, Англии, Аргентины, Франции, Японии, Марокко, Бразилии и Португалии. Их соперниками стали команды, занявшие вторые строчки в таблицах своих квартетов.
Пары 1/8 финала ЧМ-2022:
- Нидерланды – США;
- Аргентина – Австралия;
- Франция – Польша;
- Англия — Сенегал;
- Япония – Хорватия;
- Бразилия — Южная Корея;
- Марокко – Испания;
- Португалия — Швейцария.
Первые матчи 1/4 финала пройдут в субботу, 4 декабря. В этот день состоится два матча: Нидерланды – США и Аргентина – Австралия.
Интересно, что на стадии группового этапа Мундиаля ни одна из команд не смогла выиграть все три матча в группе. В последний раз подобное случалось еще во время ЧМ-1994.
Чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года в Катаре.