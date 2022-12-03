Декабрь, 02 в 23:49

На чемпионате мира по футболу в Катаре сегодня, 2 декабря, завершился групповой этап.

По итогам заключительных матчей в квартетах G и H стали известны все участники плей-офф и пары 1/8 финала.

Первые места в своих группах заняли команды Нидерландов, Англии, Аргентины, Франции, Японии, Марокко, Бразилии и Португалии. Их соперниками стали команды, занявшие вторые строчки в таблицах своих квартетов.

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Пары 1/8 финала ЧМ-2022:

Нидерланды – США;

Аргентина – Австралия;

Франция – Польша;

Англия — Сенегал;

Япония – Хорватия;

Бразилия — Южная Корея;

Марокко – Испания;

Португалия — Швейцария.

Первые матчи 1/4 финала пройдут в субботу, 4 декабря. В этот день состоится два матча: Нидерланды – США и Аргентина – Австралия.

Интересно, что на стадии группового этапа Мундиаля ни одна из команд не смогла выиграть все три матча в группе. В последний раз подобное случалось еще во время ЧМ-1994.

Чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года в Катаре.