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Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Криштіану Роналду збірна Португалії ЧС-2022
Фото: Getty Images

На чемпионате мира по футболу в Катаре сегодня, 2 декабря, завершился групповой этап.

По итогам заключительных матчей в квартетах G и H стали известны все участники плей-офф и пары 1/8 финала.

Первые места в своих группах заняли команды Нидерландов, Англии, Аргентины, Франции, Японии, Марокко, Бразилии и Португалии. Их соперниками стали команды, занявшие вторые строчки в таблицах своих квартетов.

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Пары 1/8 финала ЧМ-2022:

  • Нидерланды – США;
  • Аргентина – Австралия;
  • Франция – Польша;
  • Англия — Сенегал;
  • Япония – Хорватия;
  • Бразилия — Южная Корея;
  • Марокко – Испания;
  • Португалия — Швейцария.

Первые матчи 1/4 финала пройдут в субботу, 4 декабря. В этот день состоится два матча: Нидерланды – США и Аргентина – Австралия.

Интересно, что на стадии группового этапа Мундиаля ни одна из команд не смогла выиграть все три матча в группе. В последний раз подобное случалось еще во время ЧМ-1994.

Чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года в Катаре.

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