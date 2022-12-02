Япония-Испания: почему арбитр засчитал скандальный гол, хотя мяч, якобы, вышел за пределы поля
Сборная Германии впервые в своей истории не вышла в плей-офф чемпионата мира на двух подряд Мундиалях.
Несмотря на победу в последнем туре группового этапа над командой Коста-Рики (4:2), Бундестим оказались за бортом турнира.
Роковым для немцев стал счет в параллельном матче между Японией и Испанией, в котором синие самураи неожиданно обыграли подопечных Луиса Энрике со счетом 2:1.
Второй гол японцев в ворота Унай Симона, забитый на 51-й минуте Ао Танакой, вызвал шквал споров. Многим показалось, что мяч в этом эпизоде полностью вышел за пределы поля — и повтор якобы убеждал в этом. Однако после совещания с арбитрами VAR главный рефери встречи Виктор Гомес засчитал взятие ворот.
Известные футболисты, такие как экс-игрок сборной Англии и Манчестер Юнайтед Гарри Невилл поставив под сомнение решение VAR. В контексте исторически неблагоприятного восприятия VAR среди болельщиков это было еще одним доказательством того, что “VAR портит игру”, написал Невилл в Twitter.
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— Gary Neville (@GNev2) December 1, 2022
Почему же арбитр засчитал гол японцев?
В трансляции был кадр из камеры, расположенной на линии ворот. Это и позволило видеоарбитрам засчитать гол, несмотря на решение ассистента, сообщившего о выходе мяча за линию.
Однако футбольные правила отличаются от тех, что есть в теннисе или волейболе. В футболе важно не касание линии, а проекция мяча. Если проекция мяча не выходит полностью за линию, он остается в игре.
Согласно правилам, установленным Международным советом футбола (IFAB), мяч выходит за пределы, когда он полностью пересекает линию ворот или боковую линию на земле или в воздухе. Это значит, что даже если между линией и мячом есть промежуток, мяч все еще может быть в игре.
Позже фотоагентства начали публиковать другие кадры момента, на которых видно, что часть мяча “висит” над боковой линией.
Стоит отметить, что повторы, которые видят болельщики в эфире, не включают все ракурсы, с которыми может ознакомиться VAR. Таким образом, между действиями арбитров и возмущением фанатов вышел “информационный пробел”, лишь усиливший спорность гола.