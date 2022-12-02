Япония-Испания: почему арбитр засчитал скандальный гол, хотя мяч, якобы, вышел за пределы поля

Декабрь, 02 в 16:13

Сборная Германии впервые в своей истории не вышла в плей-офф чемпионата мира на двух подряд Мундиалях.

Несмотря на победу в последнем туре группового этапа над командой Коста-Рики (4:2), Бундестим оказались за бортом турнира.

Роковым для немцев стал счет в параллельном матче между Японией и Испанией, в котором синие самураи неожиданно обыграли подопечных Луиса Энрике со счетом 2:1.

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Второй гол японцев в ворота Унай Симона, забитый на 51-й минуте Ао Танакой, вызвал шквал споров. Многим показалось, что мяч в этом эпизоде ​​полностью вышел за пределы поля — и повтор якобы убеждал в этом. Однако после совещания с арбитрами VAR главный рефери встречи Виктор Гомес засчитал взятие ворот.

Известные футболисты, такие как экс-игрок сборной Англии и Манчестер Юнайтед Гарри Невилл поставив под сомнение решение VAR. В контексте исторически неблагоприятного восприятия VAR среди болельщиков это было еще одним доказательством того, что “VAR портит игру”, написал Невилл в Twitter.

Почему же арбитр засчитал гол японцев?

В трансляции был кадр из камеры, расположенной на линии ворот. Это и позволило видеоарбитрам засчитать гол, несмотря на решение ассистента, сообщившего о выходе мяча за линию.

Однако футбольные правила отличаются от тех, что есть в теннисе или волейболе. В футболе важно не касание линии, а проекция мяча. Если проекция мяча не выходит полностью за линию, он остается в игре.

Согласно правилам, установленным Международным советом футбола (IFAB), мяч выходит за пределы, когда он полностью пересекает линию ворот или боковую линию на земле или в воздухе. Это значит, что даже если между линией и мячом есть промежуток, мяч все еще может быть в игре.

Позже фотоагентства начали публиковать другие кадры момента, на которых видно, что часть мяча “висит” над боковой линией.

Стоит отметить, что повторы, которые видят болельщики в эфире, не включают все ракурсы, с которыми может ознакомиться VAR. Таким образом, между действиями арбитров и возмущением фанатов вышел “информационный пробел”, лишь усиливший спорность гола.