Декабрь, 03 в 23:41

Сборная Аргентины обыграла команду Австралии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе Ахмад бин Али в Эль-Раяне и завершилась победой альбиселесте со счетом 2:1.

Подопечные Лионеля Скалони прогнозируемо с первых минут захватили инициативу в матче. А потом открыли счет на 35-й минуте.

Капитан аргентинцев Лионель Месси, проводивший свой тысячный поединок в карьере, получил скидку от Николаса Отаменди и пробил низом в дальний угол ворот Мэттью Райана.

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После перерыва голкипер австралийцев допустил грубейшую ошибку, которая стоила его команде еще одного пропущенного гола. Райан для чего-то пошел в дриблинг в своей площадке и подарил мяч Хулиану Альваресу, который воспользовался моментом и поразил ворота соперника.

На 77-й минуте форвард сборной Австралии Крэйг Гудвин подарил надежду фанатам своей сборной. Футболист отважился на дальний удар по воротам соперника. В итоге мяч после рикошета от хавбека Энцо Фернандеса отправился прямиком в ворота Эмилиано Мартинеса.

В конце матча соккеруз начали давить на защиту альбисилесте и создали несколько моментов. Чего только стоит момент Азиза Бехича на 81-й минуте, когда тот не реализовал момент с расстояния пяти метров. Или удар Гаранга Куола на седьмой компенсированной минуте, когда он вышел один на один с голкипером.

Видео обзор Аргентина — Австралия — 2:1

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В итоге сборная Аргентина отправляется в 1/4 финала Мундиаля, где ее ждет встреча с командой Нидерландов. Эта игра запланирована на 9 декабря.