Декабрь, 03 в 19:20

Сборная Нидерландов обыграла команду США в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Игра прошла на стадионе Халифа в Дохе и завершилась победой подопечных Луи ван Гала со счетом 3:1.

Нидерландцы быстро открыли счет в матче. На 10-й минуте Мемфис Депай в касание отправил мяч в угол ворот соперника после прострела от Дензела Думфриса.

В конце первого тайма Дэйли Блинд удвоил преимущество нидерландцев, пробив под левую стойку ворот Мэтта Тернера.

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Американцы смогли отыграть один мяч на 76-й минуте. Кристиан Пулишич выкатил шаровидного под удар Хаджи Райту, который прострелил точно в левый угол ворот Андриса Нопперта.

Сборная США пыталась восстановить паритет в игре и это почти удалось Райту спустя две минуты после забитого гола. Но на этот раз Нопперт выручил свою команду. Спустя еще две минуты Нидерланды поставили финальную точку в этом противостоянии после гола Дензела Думфриса.

Таким образом, сборная Нидерландов стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира в Катаре. Соперником подопечных Луи ван Гала на стадии четвертьфинала станет победитель пары Аргентина – Австралия. Эта игра состоится сегодня в 21:00 по киевскому времени.