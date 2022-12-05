ЧМ-2022: Англия разгромила Сенегал на пути в четвертьфинал
Сборная Англии обыграла команду Сенегала в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2022. Встреча прошла на стадионе Эль-Байт в Эль-Хауре и завершилась победой подопечных Гарета Саутгейта со счетом 3:0.
Первым голом в матче отличился Джордан Хендерсон, который ударом в одно касание отправил мяч в сетку ворот Эдуара Менди.
Спустя 15 минут преимущество англичан удвоил Гарри Кейн, пробивший точно после паса от Фила Фодена.
После перерыва Англия довела счет до разгромного. Фоден снова выступил в роли ассистента, отдав пас с фланга на Букайо Сако.
Следует отметить, что после третьего забитого гола Англия повторила рекорд по количеству забитых мячей на турнире. На этом ЧМ англичане отличились в воротах соперника уже 12 раз. Столько же команда трех львов забила на Мундиале в 2018 году.
В четвертьфинале соперником сборной Англии будет действующий чемпион мира команда Франции, выбившая в 1/8 финала Польшу со счетом 3:1. Эта игра запланирована на 10 декабря.