Декабрь, 06 в 23:13

Сборная Португалии разгромила команду Швейцарии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2022. Встреча прошла на стадионе Лусаил в одноименном городе и завершилась победой подопечных Фернанду Сантуша со счетом 6:1.

Автором первого гола в матче стал 21-летний Гонсалу Рамуш, который отличился на 17 минуте.

В середине первого тайма защитник Пепе удвоил преимущество сборной Португалии. Благодаря этому голу он стал самым возрастным игроком в истории, забивавшим в плей-офф Мундиаля. Сейчас Пепе 39 лет и девять месяцев.

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После перерыва Рамуш оформил дубль, но португальцы на этом не остановились и продолжили парад голов в ворота нати. На 56-й минуте точным ударом отличился Рафаэл Геррейру. Спустя две минуты швейцарцы все же отыграли один мяч после розыгрыша углового – его автором стал Мануэль Аканджи.

На 67-й минуте Рамуш забил пятый мяч португальцев, оформив хет-трик. Интересно, что именно форвард Бенфики заменил в стартовом составе капитана португальцев Криштиану Роналду, который появился на поле только на последние 15 минут основного времени.

Финальную точку во встрече поставил Рафаэл Леау, который красивым ударом под правую стойку ворот установил окончательный счет 6:1.

За выход в полуфинал ЧМ-2022 сборная Португалии встретится с командой Марокко, сенсационно выбившей из турнира сборную Испании после серии пенальти.