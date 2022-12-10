Цикл закончился: главный тренер сборной Бразилии покинул пост после вылета с ЧМ

Декабрь, 09 в 22:31

Главный тренер сборной Бразилии Тите ушел в отставку после вылета селесао на стадии четвертьфинала ЧМ-2022 от сборной Хорватии.

Об этом специалист сказал на послематчевой пресс-конференции.

— Цикл закончился, я сказал это полтора года назад, и я придерживаюсь своего слова. Мы не можем делать драму. Есть другие отличные профессионалы, которые могут меня заменить. Цикл закончился, – сказал Тите.

Это второй Мундиаль подряд, на котором сборная Бразилии останавливается на стадии четвертьфинала. В 2018 году селесао уступили сборной Бельгии со счетом 2:1.

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В матче против Хорватии счет открыли бразильцы в овертайме после гола Неймара, но за три минуты до конца Бруно Петкович сравнял счет. После этого игру перевели в серию послематчевых пенальти, где точнее били клетчатые. У бразильцев промахнулись Родриго и Маркиньос.

Тите возглавил сборную Бразилии в 2016 году, сменив в должности Дунгу. 61-летний бразилец привел свою родную команду к триумфу на Копа Америка в 2019 году.

До заявления Тите по итогам чемпионата мира сразу шесть сборных остались без тренеров: Карлуш Кейруш (Иран), Херардо Мартино (Мексика), Паулу Бенту (Южная Корея), Роберто Мартинес (Бельгия), Луис Энрике (Испания) и Отто Аддо (Гана).