После драки и серии пенальти: Аргентина вышла в полуфинал, обыграв Нидерланды

Декабрь, 09 в 23:58

Сборная Аргентины обыграла команду Нидерландов в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре и вышла в полуфинал. Встреча состоялась на стадионе Лусаил в одноименном городе и завершилась со счетом 2:2 (пен. 4:3) в пользу Альбиселеста.

Аргентинцы открыли счет в матче на 35-й минуте после точного удара Науэля Молины после паса от Лионеля Месси.

Во втором тайме Дензел Дамфрис сфолил в своей штрафной, после чего арбитр Антонио Матео Лаос указал на одиннадцатиметровую отметку. Пенальти реализовал Месси, обыгравший нидерландского голкипера Андриса Нопперта.

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На 83-й минуте Стивен Бергейс отыграл один мяч, переправив мяч головой в ворота Мартинеса после подачи партнера.

В конце основного времени на поле произошла массовая потасовка, в которой приняли участие и футболисты со скамейки запасник. Ее спровоцировал аргентинский полузащитник Леандро Передес, сбив Аке, а затем отправил мяч в сторону скамьи запасник нидерландцев. Футболисты мгновенно выскочили на поле, но эмоции быстро удалось унять. Горчичником в этом моменте наградили только Передеса за фол.

А на 11-й компенсированной минуте ко второму тайму форвард оранжевых Ваут Вегорст сравнял счет после розыгрыша штрафного удара. Хавбек Тен Копмейнерс отпасовал в штрафную, где Вегорст первил оказался на мяче и поразил ворота Эмилиано Мартинеса.

Оба экстра-тайма были напряженными и насыщены опасными моментами у ворот обеих команд. Видно было, что соперники не хотели переводить игру в лотерею. Тем не менее, это произошло. В серии послематчевых пенальти точнее пробивали аргентинці.

За выход в финал Мундиаля сборная Аргентины поспорит с командой Хорватии, которая сенсационно выбила с турнира сборную Бразилии после серии пенальти.