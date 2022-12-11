Франция одолела Англию в матче с двумя пенальти и вышла в полуфинал Мундиаля

Декабрь, 10 в 23:12

Сборная Франции обыграла команду Англии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча состоялась Эль-Байт в Эль-Хауре и завершилась победой подопечных Дидье Дешама со счётом 2:1.

Французы открыли счет на 17-й минуте игры, когда после паса Антуана Гризманна мощным ударом низом с 25 метров против хавбек Орельен Тчуамэни. Спустя восемь минут англичане претендовали на пенальти за фол на Гарри Кейне, но арбитр после совещания с судьями VAR не назначил одиннадцатиметровый удар.

Команда трех львов смогла сравнять счет после перерыва. За фол на Букайо Сака был назначен пенальти, который реализовал Гарри Кейн.

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На 78-й минуте Ле блю снова вышли вперед – на этот раз отличился Оливье Жиру после паса от Гризманна.

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Спустя еще шесть минут англичане получили право на второй пенальти, однако Кейн пробил выше ворот. В оставшееся время подопечные Гарета Саутгейта не смогли восстановить паритет и прекратили участие в турнире.

За выход в финал Франция поспорит с командой Марокко, которая сенсационно вибила с турнира Португалию из турнира на стадии четвертьфинала.

Напомним, Ле Блю является действующими чемпионами мира. В финале Мундиаля-2018 они обыграли сборную Хорватии. Действующие вице-чемпионы также продолжают свой путь по трофею и в полуфинале сойдутся со сборной Аргентины.