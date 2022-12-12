В Катаре “внезапно умер” еще один представитель СМИ, освещавший ЧМ
За период чемпионата мира по футболу в Катаре зафиксирована вторая смерть представителя СМИ.
قنوات الكاس تنعي وفاة خالد المسلم المصور بإدارة الإبداع، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/OC3yo7o5lG
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022
Катарское медиа The Gulf Times сообщило о смерти фотожурналиста катарского телеканала Аль-Касс Халеда Аль-Мусаллама, освещавшего футбольный Мундиаль.
Обстоятельства его смерти неизвестны. Катарские СМИ пишут, что Аль-Мусаллам “внезапно умер во время работы на чемпионате мира-2022”.
На прошлой неделе стало известно о смерти во время ЧМ-2022 в Катаре американского журналиста и сотрудника CBS Гранта Уола.
Ему стало плохо во время матча 1/4 финала между Нидерландами и Аргентиной. 48-летний журналист потерял сознание в зале для прессы. Медики не смогли его реанимировать.
Предварительной причиной смерти называют остановку сердца. Брат умершего журналиста считает, что его убили.
За день до смерти Грант Уол опубликовал статью с критикой организаторов Мундиаля под названием Им все равно.
Материал был посвящен гибели филиппинского рабочего на тренировочной базе Саудовской Аравии во время группового этапа. Также в нем критиковались слова исполнительного директора оргкомитета ЧМ-2022 Нассера Аль-Хатера.
Источник: The Gulf Times