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Факты / Спорт

Украина впервые в истории выиграла Кубок мира по женской борьбе

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Юлія Ткач

Женская сборная Украины впервые в истории стала самой сильной командой на Кубке мира по борьбе. Соревнования прошли в американском Коралвилле и стали первыми с 2019 года.

В заявку Украины вошли десять спортсменок, в том числе трехкратная медалистка чемпионатов мира и Европы Оксана Ливач (50 кг), действующая чемпионка Европы Алина Грушина (до 55 кг) и призер Олимпиады-2020 Ирина Коляденко (62 кг).

Украинки попали в одну группу с представительницами Монголии и Японии. Противостояние с монгольской командой закончилось победой сине-желтых со счетом 7:3 по итогам десяти стычек.

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В противостоянии с японками наши борчини поделили количество побед – каждая команда пять раз торжествовала на ковре. Судьбу противостояния решило очковое преимущество у украинок.

В решающем противостоянии против представительниц Китая украинки одержали шесть побед в десяти столкновениях.

Украина стала четвертой страной в истории, которая выигрывала Кубок мира по женской борьбе. Ранее это удавалось только Японии (11 титулов), Китаю (6) и США (1).

Источник: UWW

Фото: UWW/Ginnie Coleman

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