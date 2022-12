Украина впервые в истории выиграла Кубок мира по женской борьбе

Женская сборная Украины впервые в истории стала самой сильной командой на Кубке мира по борьбе. Соревнования прошли в американском Коралвилле и стали первыми с 2019 года.

В заявку Украины вошли десять спортсменок, в том числе трехкратная медалистка чемпионатов мира и Европы Оксана Ливач (50 кг), действующая чемпионка Европы Алина Грушина (до 55 кг) и призер Олимпиады-2020 Ирина Коляденко (62 кг).

Украинки попали в одну группу с представительницами Монголии и Японии. Противостояние с монгольской командой закончилось победой сине-желтых со счетом 7:3 по итогам десяти стычек.

В противостоянии с японками наши борчини поделили количество побед – каждая команда пять раз торжествовала на ковре. Судьбу противостояния решило очковое преимущество у украинок.

#WrestleCoralville

Ukraine wins the World Cup!

Absolute scenes at the Xtreme Arena. What a performance to beat Japan and China to be the best women’s team in the World.https://t.co/ftcrkDKd7y pic.twitter.com/KXwxbeDiuA

— United World Wrestling (@wrestling) December 11, 2022