Декабрь, 12 в 19:46

Легенда мирового футбола и экс-форвард сборной Бразилии Роналдо считает, что сборная Аргентины не способна выиграть чемпионат мира по футболу в Катаре.

Об этом звездный бразилец сказал в интервью Marca накануне матча полуфинала Аргентина – Хорватия.

— Чемпионат мира выигрывает тот, кто этого заслуживает игрой на поле. Аргентина играет не очень хорошо, но у них такое большое желание, они так много бегают, вкладывают в это душу. А еще у них есть Месси, решающий моменты. Но буду честен. Не могу сказать, что Аргентина выиграет, это было бы ложью, – сказал он.

Роналдо сказал, что хотел бы, чтобы турнир выиграла сборная Марокко, но, по его мнению, марокканцы не смогут обыграть действующих чемпионов мира французов в 1/2 финала.

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— Я бы хотел, чтобы сборная Марокко выиграла, но думаю, что у них не получится обыграть Францию. Их путешествие на турнире замечательное.

Форварда сборной Франции Килиана Мбаппе бразилец назвал лучшим на Мундиале в Катаре. Он добавил, что Франция – большой фаворит, что подтверждает своей своей игрой.

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Также порцию похвалы Роналдо сказал в адрес капитана сборной Хорватии Луки Модрича, команда которого обыграла Бразилию в четвертьфинале. Он назвал футболиста “технически невероятным”, как и всю хорватскую полузащиту. И предупредил, что соперникам клетчатых нужно быть осторожными.