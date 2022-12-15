Декабрь, 15 в 14:35

В финальном матче чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре встретятся сборные Аргентины и Франции. Игра состоится 18 декабря в городе Лусаил на одноименном стадионе.

Начало матча в 21.00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Аргентина – Франция?

Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Суспильне и на платформе Megogo. Также трансляция матча будет доступна на региональных телеканалах (например, Суспильне Киев) и на платформе Суспильне Спорт.

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В эфире Радио Проминь состоится радиотрансляция финала Мундиаля.

Обе команды уже поднимали трофей Кубка мира по футболу. Альбиселесте это делали на домашнем Мундиале в 1978 году, а также на турнире в Мексике в 1986 году.

Ле блю триумфировали на домашнем Мундиале в 1998 году, а еще являются действующими чемпионами мира благодаря победе в финале в 2018 году. Более того, Франция — первая сборная за последние 20 лет, которая второй раз подряд играет в финале Мундиаля.

В последний раз команды встречались между собой на Кубке мира-2018. Тогда французы были сильнее аргентинцев, а сама игра вышла очень результативной и закончилась со счетом 4:3.

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины разгромила команду Хорватии со счетом 3:0, а Франция обыграла Марокко (2:0).