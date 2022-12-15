Декабрь, 15 в 18:23

Финал чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре состоится в это воскресенье, 18 декабря.

В финале ЧМ-2022 сыграют сборные Аргентины и Франции. Арбитр даст свисток о начале матча Аргентина-Франция в 17:00 по киевскому времени.

Финальная игра Мундиаля состоится на стадионе Лусаил в одноименном городе.

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Полуфинальные матчи ЧМ-2022 прошли 13 и 14 декабря. В первой встрече Аргентина разгромила Хорватию со счетом 3:0. Отличились Лионель Месси с пенальти и оформивший дубль Хулиан Альварес.

На следующий день Франция обыграла команду Марокко со счетом 2:0. Авторами голов стали Тео Эрнандес и Рандаль Коло Муани.

На пути к финалу ЧМ-2022 Аргентина и Франция провели по шесть матчей:

Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2, Аргентина – Мексика – 2:0, Польша – Аргентина – 0:2, Аргентина – Австралия – 2:1, Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4), Аргентина – Хорватия – 3:0;

– 1:2, – Мексика – 2:0, Польша – – 0:2, – Австралия – 2:1, Нидерланды – – 2:2 (пен. 3:4), – Хорватия – 3:0; Франция – Австралия – 4:1, Франция – Дания – 2:1, Тунис – Франция – 1:0, Франция – Польша – 3:1, Англия – Франция – 1:2, Франция – Марокко – 2:0.

В рейтинге ФИФА Аргентина занимает третье место, команда Франции идет четвертой. Лидером рейтинга является сборная Бразилии, которая завершила выступления на стадии четвертьфинала после поражения от Хорватии. Второй идет Бельгия, которой не удалось выйти в стадию плей-офф.