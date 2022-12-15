Празднование фанатов во Франции закончилось трагедией — погиб 14-летний мальчик

Декабрь, 15 в 13:38

Во французском городе Монпелье погиб 14-летний подросток в столкновениях между болельщиками после победы сборной Франции над командой Марокко в полуфинале чемпионата мира по футболу.

Как сообщает BBC, парня сбила машина. Водитель резко сдвинулся с места, когда неизвестные подошли к автомобилю срывать флаги Франции. Позже подросток скончался в больнице.

— Чрезвычайно грустно, что спортивное событие закончилось полной трагедией, — сказала местная депутат Натальи Озиол.

Сообщается, что позже машину нашли заброшенной неподалеку от места аварии, а полиция объявила водителя в розыск и приступила к расследованию.

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Инцидент произошел в северо-западном районе Монпелье Ла Паяд спустя полчаса после финального свистка в Катаре, где Франция победила Марокко со счетом 2:0.

Напряженность между поклонниками Франции и Марокко ненадолго перекинулась в центр города. Фанаты жгли файеры на улицах, а полиция в ответ применила слезоточивый газ.

#FRAMAR d’un côté les supporters marocains de l’autre les supporters français. Tirs de mortiers à plein régime pic.twitter.com/H3HI4xJFP5 — Midi Libre Montpellier (@MLMontpellier) December 14, 2022

Во Франции проживает крупная марокканская община, насчитывающая около 1,5 млн человек.

#Montpellier : les CRS s’interposent sur la Comédie noyée sous les lacrymogènes… pic.twitter.com/7gl5Rsc0Na — Midi Libre Montpellier (@MLMontpellier) December 14, 2022

Беспорядки после матча были зафиксированы и в других городах Франции. Однако празднования в других городах Франции прошли в основном мирно. Однако в Лионе полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, чтобы остановить беспорядки.

Безопасность на улицах французских городов контролировали 10 тысяч полицейских. Сообщается об аресте 167 человек.

Источники: Midi Libre Montpellier, BBC