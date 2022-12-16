ФИФА отклонила запрос Зеленского выступить с обращением перед финалом ЧМ-2022 по футболу

Декабрь, 16 в 16:39

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с посланием о мире на финале Чемпионата мира 2022, которое состоится в воскресенье, 18 декабря.

По данным анонимного источника CNN, в Офисе президента предлагают обратиться по видеосвязи к болельщикам на стадионе в Катаре накануне игры, однако негативный ответ вызвал сильное удивление.

– Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для общего блага, – отмечает источник в комментарии.

Известно, что переговоры между Украиной и руководящим органом спорта продолжаются.

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Киев неоднократно пытался использовать мировые события, независимо от их тематики, чтобы удерживать внимание к полномасштабной войне в Украине и оказанию дальнейшей поддержки от других стран.