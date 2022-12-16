Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт

ФИФА отклонила запрос Зеленского выступить с обращением перед финалом ЧМ-2022 по футболу

Юля Захарченко, редактор ленты
ФІФА логотип
Фото: Depositphotos

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с посланием о мире на финале Чемпионата мира 2022, которое состоится в воскресенье, 18 декабря.

По данным анонимного источника CNN, в Офисе президента предлагают обратиться по видеосвязи к болельщикам на стадионе в Катаре накануне игры, однако негативный ответ вызвал сильное удивление.

– Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для общего блага, – отмечает источник в комментарии.

Известно, что переговоры между Украиной и руководящим органом спорта продолжаются.

Сейчас смотрят

Киев неоднократно пытался использовать мировые события, независимо от их тематики, чтобы удерживать внимание к полномасштабной войне в Украине и оказанию дальнейшей поддержки от других стран.

Читайте
Зеленский вошел в топ-50 самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg

Источник: CNN
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка