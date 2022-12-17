Время Месси начинает уходить, Мбаппе — новая звезда: Шевченко об ожиданиях от финала ЧМ

Декабрь, 17 в 16:42

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью Sky Sports поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией, а также рассказал о последнем визите в Киев и как оказался недалеко от эпицентра взрыва.

Капитана альбиселесте Лионеля Месси он назвал одним из лучших в истории и сравнил с Марадоной и Пеле.

— Месси – символ Аргентины. Легенда, один из лучших игроков мира наравне с Марадоной и Пеле. Такой игрок, как он, достоин победы на чемпионате мира. Это будет отличная история – не только о том, что он сделал в своей карьере, но и о том, как он играет сейчас… Он настоящий лидер и капитан.

В то же время Шевченко отметил, что аргентинцам будет противостоять “сбалансированная команда Франции”.

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– Мбаппе – очень сильный игрок. Время Месси начинает подходить к концу, но Мбаппе — новая звезда. Килиан уже выиграл чемпионат мира. Это будет очень увлекательная и интересная игра.

На вопрос, считает ли он Месси лучшим за всю историю, Шевченко ответил: Для меня да. Сейчас другое время, Пеле и Марадона, но Месси — это все.

Как пишет Sky, находясь в Дохе, Шевченко проводит встречи с влиятельными политиками со всего мира, агитируя за более сильную поддержку украинского народа после вторжения России.

Комментируя российские ракетные атаки по украинским городам, Шевченко сказал, что врагу не удастся сломить сопротивление украинцев.

— Дух невероятный, даже в такой сложной ситуации. Люди сотрудничают. Я думаю, что в Украине есть сила, несгибаемый разум. У нас нет выбора. Для нас последний выбор просто сдаться, и тогда для Украины все закончится. У нас очень четкая цель — мы боремся за свою землю и за наше будущее.

Шевченко рассказал Sky, что в конце ноября был в 2 км от эпицентра удара:

– Ощущение (от взрыва, — Ред.) было очень сильным.

На вопрос, насколько это страшно ему и его соотечественникам, Шевченко спокойно ответил, что когда он возвращается в Украину, он знает, что такое может произойти.

Фото: Instagram/Килиан Мбаппе