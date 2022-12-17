Декабрь, 17 в 12:14

В матче за третье место на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре сойдутся команды Хорватии и Марокко. Игра состоится 17 декабря в Дохе на стадионе Халифа.

Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

Где смотреть Хорватия – Марокко?

Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Суспільне и на платформе Megogo. Также трансляция матча будет доступна на региональных телеканалах (например, Суспільне Київ/Рівне/Одеса) и платформе Суспільне Спорт.

Сейчас смотрят

Прогноз букмекеров на игру Хорватия — Марокко

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Златко Далича. На победу клетчатых принимают ставки с коэффициентом 1.73. Успех Марокко оценивают в 2.20. Ничейный результат встречи в основное время — 3.50.

На то, что Хорватия одержит победу в компенсированное время, дают 10.00, тогда как на подопечных Валида Реграги — 11.50. На успех команд после серии пенальти коэффициент одинаков – 11.00.

Матч доверили судить бригаде арбитров во главе с катарским рефери Аль-Джассимом Абдулрахманом. Ему будут ассистировать соотечественники: Талеб Аль-Марри и Сауд Аль-Макалех. За систему VAR будет отвечать арбитр из Чили – Хулио Баскуньян.

В полуфинале Хорватия уступила Аргентине с разгромным счетом 0:3. На стадии плей-офф клетчатые прошли команды Японии и Бразилии — в обоих матчах победителя определила серия пенальти.

В другом матче полуфинала Марокко уступило Франции (0:2). На стадии плей-офф атласные львы сенсационно обыграли Испанию и Португалию.

Стоит отметить, что Хорватия и Марокко встречались на этом Мундиале на стадии группового этапа. Та встреча завершилась ничьей со счетом 0:0.