Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт

Хорватия победила Марокко и стала бронзовым призером ЧМ-2022

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
збірна Хорватії, Модрич ЧС-2022
Фото: Getty Images

Сборная Хорватии одержала победу над командой Марокко в матче за третье место на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре. Игра состоялась на стадионе Халифа в Дохе и завершилась со счетом 2:1 в пользу клетчатых.

Хорваты забили довольно быстрый гол уже на седьмой минуте матча. Его автором стал 20-летний форвард Йошко Гвардиол, который головой пробил по воротам марокканцев после скидки от Ивана Перишича.

Подопечным Валида Реграри понадобилось две минуты, чтобы восстановить паритет в игре. Марокканец Ашраф Дари ударом головой вогнал мяч в нижний правый угол ворот после розыгрыша штрафной.

Сейчас смотрят

Еще до перерыва клетчатые провели опасную атаку и снова вышли вперед. Форвард Мислав Оршич вместо паса на партнеров пробил по воротам, и мяч рикошетом от штанги залетел в сетку ворот Боно.

Во втором тайме встречи зрители голов не увидели. На 75-й минуте встречи марокканцы претендовали на пенальти за фол на Хакими, но арбитры VAR считали иначе.

Таким образом, сборная Хорватия победила Марокко и стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу. Победитель турнира определится завтра, 18 декабря, в матче Аргентина – Франция.

Читайте
Где смотреть финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка