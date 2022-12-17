Хорватия победила Марокко и стала бронзовым призером ЧМ-2022
Сборная Хорватии одержала победу над командой Марокко в матче за третье место на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре. Игра состоялась на стадионе Халифа в Дохе и завершилась со счетом 2:1 в пользу клетчатых.
Хорваты забили довольно быстрый гол уже на седьмой минуте матча. Его автором стал 20-летний форвард Йошко Гвардиол, который головой пробил по воротам марокканцев после скидки от Ивана Перишича.
Подопечным Валида Реграри понадобилось две минуты, чтобы восстановить паритет в игре. Марокканец Ашраф Дари ударом головой вогнал мяч в нижний правый угол ворот после розыгрыша штрафной.
Еще до перерыва клетчатые провели опасную атаку и снова вышли вперед. Форвард Мислав Оршич вместо паса на партнеров пробил по воротам, и мяч рикошетом от штанги залетел в сетку ворот Боно.
Во втором тайме встречи зрители голов не увидели. На 75-й минуте встречи марокканцы претендовали на пенальти за фол на Хакими, но арбитры VAR считали иначе.
Таким образом, сборная Хорватия победила Марокко и стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу. Победитель турнира определится завтра, 18 декабря, в матче Аргентина – Франция.