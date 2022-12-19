Аргентина установила сомнительный рекорд, вошедший в историю ЧМ

Декабрь, 19 в 1:13

В течение чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре сборная Аргентины установила рекорд по количеству заработанных пенальти на одном Мундиале.

Альбиселесте заработали пять пенальти в семи проведенных матчах на ЧМ, что стало рекордом для турнира. В ворота соперников аргентинцев не назначали бить одиннадцатиметровые только в матчах против команд Мексики и Австралии.

До сих пор ни одна другая команда не зарабатывала столько одиннадцатиметровых за один турнир.

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Ранее этот сомнительный рекорд принадлежал Португалии и Нидерландам, пробивавшим по четыре 11-метровых удара на ЧМ-1966 и ЧМ-1978 соответственно. Тогда Эйсебио и Роб Ренсенбринк соответственно реализовали по четыре пенальти.

На ЧМ-2022 в Катаре все пенальти аргентинцев шел пробивать капитан Лионель Месси. С пяти пенальти он реализовал четыре – один из ударов аргентинца потянул польский голкипер Войцех Щенсный.

Следует отметить, что три из этих пенальти аргентинцы получили право пробить в решающих матчах на вылет – в четвертьфинале против Нидерландов, в полуфинале против Хорватии и в финале против Франции. Причем пенальти в матчах полуфинала и финала открывали счет во встрече.

Матч Хорватия – Аргентина

После матча 1/2 финала Хорватия – Аргентина ряд экспертов заявили, что пенальти было липовым в ворота хорватов. Его назначили за фол Доминика Ливаковича против Хулиана Альвареса. В этом эпизоде нападающий альбиселесте прокинул себе мяч и врезался в голкипера хорватов.

Но умышленного нарушения со стороны Ливаковича не было. Такого мнения придерживается большинство экспертов. Экс-игрок Манчестер Юнайтед Гарри Невилл заявил, что рефери матча должен был посмотреть VAR, прежде чем назначать пенальти.

– В любом случае, это не пенальти. Голкипер просто стоял. Что он еще должен делать? За это не должны ставить пенальти. Шокированный тем, что арбитр даже не просмотрел повтора с помощью VAR. Это не может быть фолом. Голкипер двигался вправо, но сам остановился, – отметил Невилл.

Такое же мнение высказал бывший игрок сборной Англии и лондонского Арсенала Иан Райт.

– Они даже не проверили с помощью VAR. Не понимаю почему? Это не пенальти, – сказал он.

Never been a penalty. — Joey Barton (@Joey7Barton) December 18, 2022

That wasn’t a penalty. — Piers Morgan (@piersmorgan) December 18, 2022

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич после матча заявил, что решение арбитра с пенальти повлияло на ход игры.

– Первый гол. На мой взгляд, пенальти не было, а раньше нам следовало дать угловой. Это сломало игру. До этих эпизодов мы играли хорошо, контролировали игру, хотя нам немного не хватало остроты в атаке. Соперник не доставлял нам особой заботы до этого пенальти, который, на мой взгляд, нельзя давать в таком матче, — приводит слова Луки Модрича Jutarnji list.

Матч Аргентина – Франция

Не меньше вопросов вызывает решение пенальти в ворота Франции в финале ЧМ-2022.

В моменте, за который арбитр назначил пенальти, Анхель Ди Мария прорвался в штрафную французов и свалился после контакта с Усманом Дембеле. Француз преследовал соперника, и, как казалось, задел соперника сзади по ногам. Поляк Шимон Марциняк указал на пенальти без просмотра VAR.

Экс-игрок Манчестер Сити Джо Бартон заявил: Пенальти никогда не было. С ним согласился авторитетный британский журналист Пирс Морган, который сказал – Это был не пенальти.

Футбольные фанаты пошли еще дальше в своих раздумьях. Один из болельщиков сказал, что этот пенальти превосходит все, что они видели раньше, заявив: Это одна из самых глупых вещей, которые я видел в большом финале.

— На самом деле смешно, когда речь идет об Аргентине и пенальти. Никогда раньше не видел ничего подобного, – написал другой пользователь.

— Сколько пенальти было назначено Аргентине на этом чемпионате мира. Смешное решение, – резюмировал еще один пользователь.

— Если бы не сомнительные пенальти, назначенные им в течение турнира, они (Аргентина) не выиграли бы, — добавил еще один болельщик.

Напомним, в финале чемпионата мира Аргентина обыграла Францию в серии пенальти после 3:3 по итогам основного и компенсированного времени.