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Футболисты, не реализовавшие пенальти в финале ЧМ-2022, подверглись расистским оскорблениям

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Кінгслі Коман
Фото: Getty Images

После поражения в финале чемпионата мира по футболу футболисты сборной Франции стали жертвами расистских оскорблений. Об этом сообщила Федерация футбола Франции.

В серии послематчевых пенальти против Аргентины два игрока Ле блю не реализовали свои одиннадцатиметровые удары, что стоило французам второго подряд трофея Мундиаля.

В сборной Франции свои подходы реализовали только Килиан Мбаппе и Рандаль Коло Муани, тогда как Кингсли Коману и Орельену Чуамени не удалось пробить сетку ворот аргентинского голкипера. В итоге подопечные Дешама уступили альбиселесте в серии пенальти 4:2.

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Вскоре после финала британский телеканал BBC сообщил, что Коман и Чуамени стали жертвами расистских нападок в сети.

Волну расистского хейта вылили в сторону Коло Муани. Несмотря на реализованный пенальти, его обвиняли в том, что он не реализовал выход один на один в конце компенсированного времени.

Мюнхенская Бавария, за которую играет Коман, выразила поддержку игроку и осудила расистское поведение фанатов.

– Бавария решительно осуждает расистские выпады против Кингсли Комана! Семья нашего клуба рядом с тобой, дорогой король. Расизму нет места ни в спорте, ни в нашем обществе, — говорится в сообщении немецкого клуба.

Расизм со стороны некоторых болельщиков в адрес спортсменов осудила и Федерация футбола Франции.

— После финала чемпионата мира несколько игроков сборной Франции стали объектом недопустимых расистских и враждебных высказываний в социальных сетях. FFF осуждает такие сообщения и подаст жалобу на ее авторов.

Подобное происходило с футболистами сборной Англии после поражения от Италии в финале Евро-2020. В социальных сетях против игроков, не реализовавших пенальти, развернули целую кампанию из расистских оскорблений и угроз.

В финале ЧМ-2022 в Катаре сборная Франции уступила Аргентине в серии пенальти 3:3 (2:4).

По итогам турнира лидер Леблю Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром, забив восемь голов. Также Мбаппе стал вторым игроком в истории, которому удалось оформить хет-трик в финале Мундиаля.

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