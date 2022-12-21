Футболисты, не реализовавшие пенальти в финале ЧМ-2022, подверглись расистским оскорблениям

Декабрь, 21 в 20:23

После поражения в финале чемпионата мира по футболу футболисты сборной Франции стали жертвами расистских оскорблений. Об этом сообщила Федерация футбола Франции.

В серии послематчевых пенальти против Аргентины два игрока Ле блю не реализовали свои одиннадцатиметровые удары, что стоило французам второго подряд трофея Мундиаля.

В сборной Франции свои подходы реализовали только Килиан Мбаппе и Рандаль Коло Муани, тогда как Кингсли Коману и Орельену Чуамени не удалось пробить сетку ворот аргентинского голкипера. В итоге подопечные Дешама уступили альбиселесте в серии пенальти 4:2.

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Вскоре после финала британский телеканал BBC сообщил, что Коман и Чуамени стали жертвами расистских нападок в сети.

Волну расистского хейта вылили в сторону Коло Муани. Несмотря на реализованный пенальти, его обвиняли в том, что он не реализовал выход один на один в конце компенсированного времени.

Мюнхенская Бавария, за которую играет Коман, выразила поддержку игроку и осудила расистское поведение фанатов.

– Бавария решительно осуждает расистские выпады против Кингсли Комана! Семья нашего клуба рядом с тобой, дорогой король. Расизму нет места ни в спорте, ни в нашем обществе, — говорится в сообщении немецкого клуба.

Der FC Bayern verurteilt die rassistischen Anfeindungen gegen Kingsley Coman aufs Schärfste! Die FC Bayern-Familie steht an deiner Seite, lieber King – Rassismus hat weder im Sport noch in unserer Gesellschaft Spielraum. pic.twitter.com/mg6r6B0UV0 — FC Bayern München (@FCBayern) December 19, 2022

Расизм со стороны некоторых болельщиков в адрес спортсменов осудила и Федерация футбола Франции.

— После финала чемпионата мира несколько игроков сборной Франции стали объектом недопустимых расистских и враждебных высказываний в социальных сетях. FFF осуждает такие сообщения и подаст жалобу на ее авторов.

A la suite de la finale de la Coupe du monde, plusieurs joueurs de l’Equipe de France ont fait l’objet de propos racistes et haineux inacceptables sur les réseaux sociaux. La FFF les condamne et va porter plainte contre ses auteurs. pic.twitter.com/IrpaI246Es — Equipe de France (@equipedefrance) December 20, 2022

Подобное происходило с футболистами сборной Англии после поражения от Италии в финале Евро-2020. В социальных сетях против игроков, не реализовавших пенальти, развернули целую кампанию из расистских оскорблений и угроз.

В финале ЧМ-2022 в Катаре сборная Франции уступила Аргентине в серии пенальти 3:3 (2:4).

По итогам турнира лидер Леблю Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром, забив восемь голов. Также Мбаппе стал вторым игроком в истории, которому удалось оформить хет-трик в финале Мундиаля.