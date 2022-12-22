Боксер Беринчик приехал на передовую к военным с чемпионским поясом

Декабрь, 22 в 17:37

Обладатель поясов WBO International и титула чемпиона Европы EBU в легком весе Денис Беринчик вернулся после победного боя домой и посетил украинских военных на передовом.

Боксер привез нашим воинам в Торецке на Донетчине разное снаряжение, показал чемпионский пояс и сделал общие фото.

Один из украинских воинов поблагодарил боксера за поддержку и визит. Он вспомнил другого украинского боксера Василия Ломаченко, недавно публиковавшего снимки из Киево-Печерской Лавры, на которых он выпекает проскурки.

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— Это вам не проскурки в Лавре делать… Спасибо, Денис Беринчик, что заехал, за ничто, что не забываешь и поддерживаешь, – написал военный.

В своем последнем бою украинец победил обладателя титула EBU француза Ивана Менди в объединительном бою. По итогам 12 раундов Беринчик одержал единогласную победу: 117:111, 116:112, 116:112.

После победы украинец подписал контракт с промоутерской компанией Фрэнка Уоррена, анонсировавший возможный выход украинского боксера на бой за титул чемпиона мира уже в 2023 году.

СМИ предполагают, что свой следующий бой Беринчик может провести в андекарте поединка Усик – Фьюри.

Фото: Instagram/Денис Беринчик