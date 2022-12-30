Бразильские врачи назвали причину смерти легенды футбола Пеле
Бразильская клиника Альберта Эйнштейна назвала причину смерти легенды мирового футбола Пеле.
Об этом сообщает CNN.
В конце ноября Пеле попал в больницу в Сан-Паулу из-за респираторной инфекции и осложнений, связанных с раком толстой кишки. На прошлой неделе в больнице сообщили, что его здоровье ухудшилось из-за прогрессирования рака.
Согласно сообщению больницы Альберта Эйнштейна, Пеле умер в четверг от полиорганной недостаточности в результате прогрессирования рака толстой кишки, что привело к многочисленному отказу в работе внутренних органов.
На протяжении нескольких лет у Пеле были проблемы со здоровьем. Он передвигался с помощью ходунков. В сентябре 2021 года ему была сделана операция по удалению опухоли на кишечнике.
Лечение рака Пеле продолжалось в течение последнего года.
Ранее Факты ICTV рассказывали, как мир чтит память легендарного футболиста Пеле.