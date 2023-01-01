Еще один украинец в АПЛ? Мудрик согласовал личный контракт с Арсеналом
Украинский полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик согласовал условия личного контракта с лондонским Арсеналом.
Об этом сообщил итальянский журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети Twitter.
По данным источника, стороны согласовали детали соглашения сроком на пять лет. Сейчас продолжаются переговоры между клубами о потенциальном трансфере.
Ранее СМИ сообщали, что канониры сделали предложение горнякам, предложив 55 млн фунтов с учетом бонусов за контракт 21-летнего Мудрика. Отмечалось, что Шахтер его отклонил.
Впоследствии стало известно, что Арсенал сделал второе и улучшенное предложение по трансферу. Финансовые детали запроса пока не известны. Также в прессе была информация, что украинский клуб хочет выручить от трансферного соглашения 85 млн фунтов.
Мудрик в текущем сезоне провел 18 матчей за Шахтер, в которых забил десять голов и сделал восемь результативных ассистов.
В турнирной таблице АПЛ лондонский Арсенал под руководством тренера Микеля Артеты лидирует, опережая Манчестер Сити на семь очков. Цвета канониров защищает еще один украинский футболист Александр Зинченко, присоединившийся к лондонскому клубу в летнее трансферное окно 2022 года.
Источник: Николо Скира