Еще один украинец в АПЛ? Мудрик согласовал личный контракт с Арсеналом

Январь, 01 в 21:10

Украинский полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик согласовал условия личного контракта с лондонским Арсеналом.

Об этом сообщил итальянский журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети Twitter.

По данным источника, стороны согласовали детали соглашения сроком на пять лет. Сейчас продолжаются переговоры между клубами о потенциальном трансфере.

Сейчас смотрят

Ранее СМИ сообщали, что канониры сделали предложение горнякам, предложив 55 млн фунтов с учетом бонусов за контракт 21-летнего Мудрика. Отмечалось, что Шахтер его отклонил.

Впоследствии стало известно, что Арсенал сделал второе и улучшенное предложение по трансферу. Финансовые детали запроса пока не известны. Также в прессе была информация, что украинский клуб хочет выручить от трансферного соглашения 85 млн фунтов.

Мудрик в текущем сезоне провел 18 матчей за Шахтер, в которых забил десять голов и сделал восемь результативных ассистов.

В турнирной таблице АПЛ лондонский Арсенал под руководством тренера Микеля Артеты лидирует, опережая Манчестер Сити на семь очков. Цвета канониров защищает еще один украинский футболист Александр Зинченко, присоединившийся к лондонскому клубу в летнее трансферное окно 2022 года.

Источник: Николо Скира