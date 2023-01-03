Буду бороться изо всех сил. У легенды тенниса Навратиловой обнаружили сразу две формы рака

Январь, 03 в 0:50

66-летняя теннисистка Мартина Навратилова, которая была первой ракеткой мира, заявила, что у нее врачи обнаружили сразу две формы рака.

Она рассказала, что в ноябре заметила увеличение лимфатического узла на шее. Биопсия подтвердила рак горла первой стадии. При дальнейшем обследовании в молочной железе также была найдена опухоль.

Медики отмечают, что оба вида рака – на первой стадии.

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– Это – двойной удар, но все можно исправить. Я буду бороться изо всех сил, — надеется легенда тениса.

В конце этого месяца Навратилова начнет лечение в Нью-Йорке.

После информации о диагнозе она отказалась ехать на Открытый чемпионат Австралии, где должна была работать телекомментатором, а хочет сосредоточиться на своем здоровье.

В 2010 году у Навратиловой уже диагностировали рак груди. Однако через шесть месяцев врачи констатировали ремиссию.

Справка. Мартина Навратилова родилась в Чехословакии, но в 1981 году приняла американское гражданство. За свою спортивную карьеру она стала обладательницей 167 теннисных титулов – это абсолютный рекорд как среди женщин, так и мужчин. Она выиграла 59 титулов Большого шлема. Семь раз была лучшим игроком года WTA. Входит в список Сорока лучших спортсменов всех времен по версии Sports Illustrated и является членом Международного зала теннисной славы. Навратилова ушла из профессионального тенниса в 2006 году, выиграв свой последний турнир Большого шлема.

Фото: Мартина Навратилова