Январь, 03 в 10:39

Американский гонщик Кен Блок погиб в аварии на снегоходе. Ему было 55 лет.

О его смерти стало известно из сайта гоночной команды Hoonigan Racing Division. Так, трагедия со звездой экстремальных видов спорта произошла 2 января в штате Юта. Спортсмен скончался на месте от полученных травм.

— С глубочайшим сожалением мы можем подтвердить, что Кен Блок погиб сегодня в аварии на снегоходе. Кен был визионером, первопроходцем и иконой. И, самое главное — отцом и мужем. Нам будет невероятно его не хватать, — говорится на сайте.

Как именно произошла авария — неизвестно.

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Кен Блок принимал участие во многих видах спортивных соревнований, включая скейтбординг, сноубординг, мотокросс, ралли, ралли-кросс и джимхану.

Он также являлся одним из основателей компании DC Shoes — производство спортивной обуви.

Свою раллийную карьеру гонщик начал в 2005 году с командой Vermont SportsCar. В 2010 году Monster World Rally объявила спортсмена своим гонщиком для нескольких этапов чемпионата мира.

Более того, Кен стал первым американским гонщиком компании Ford на чемпионате мира по ралли.