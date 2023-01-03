Роналду еще может сыграть в ЛЧ: это прописано в его контракте, но есть условие

Январь, 03 в 14:34

В новом контракте португальца Криштиану Роналду с саудовским клубом Аль-Наср есть пункт, по которому он еще может сыграть в Лиге чемпионов до завершения карьеры футболиста.

Об этом сообщает испанское спортивное издание Marca.

После того как 37-летний Роналду в конце ноября прошлого года расторг контракт с Манчестер Юнайтед по обоюдному согласию, он впервые будет играть в клубе за пределами Европы.

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Отмечается, что согласно соглашению с саудитами, Криштиану будет получать по меньшей мере €75 млн в сезон.

В то же время футболист не готов полностью отказаться от участия в европейских турнирах. По информации Marca, в его контракте есть следующий пункт: если английский Ньюкасл Юнайтед попадет в Лигу чемпионов в этом сезоне, то он сможет уйти туда в аренду. Сейчас сороки идут третьими в чемпионате Англии.

Ньюкасл принадлежит саудовскому фонду Saudi Arabian Public Investment. В октябре 2021 года Суверенный фонд Саудовской Аравии приобрел Ньюкасл за $360 млн – у Майка Эшли выкупили 100% акций.

Криштиану Роналду владеет несколькими рекордами в Лиге чемпионов. Сейчас он лучший бомбардир этого турнира за всю историю со 140 забитыми голами.

Единственный, кто способен обойти его в ближайшее время, это Лионель Месси. У аргентинца 129 голов в ЛЧ.

На прошлой неделе Роналду подписал контракт с Аль-Насром. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.