Пусть живет король! В Бразилии похоронили легенду футбола Пеле

Январь, 04 в 15:07

В бразильском городе Сантус похоронили легендарного футболиста Пеле после трехчасовой похоронной процессии по городу.

Похоронную мессу провели на стадионе Вила Бельмиро футбольной команды Сантос, в которой начинал свою карьеру Пеле. После этого черный гроб провезли по улицам города на пожарной машине.

С королем футбола пришли попрощаться сотни тысяч соотечественников, президент Бразилии Лулу да Силва, глава ФИФА Джанни Инфантино, футбольные функционеры и спортсмены.

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Стадион Сантоса украсили баннерами в честь Пеле. В частности, над одной из трибун был огромный баннер с надписью Viva o Rei (Да здравствует король).

Brazilian football icon Pele left the Urbano Caldeira stadium for the last time as his funeral procession through Sao Paulo began. The footballing legend will be buried today after lying in state at the home of his former club Santoshttps://t.co/pHD30zlFcV pic.twitter.com/HSEp0HrFie — Sky News (@SkyNews) January 3, 2023

Сама церемония похорон была частной и состоялась на кладбище Memorial Ecumenical Cemetery.

– Это такой трудный момент… но мы чувствуем большую честь и гордость. Теперь он отдохнет, — сказал журналистам сын Пеле Эдиньо после того, как его отца похоронили.

В 2003 году Пеле приобрел место на девятом этаже кладбища, которое вошло в Книгу рекордов Гиннеса как высшее кладбище в мире. Склепы и могилы на нем размещаются вертикально.

Представители кладбища в общении с журналистами рассказали, что мавзолей Пеле площадью 200 кв. будет оформлен как футбольный стадион, а гроб выставят посреди искусственного газона в окружении позолоченных изображений времен его славы.

Пеле умер в возрасте 82 лет 29 декабря. С 2021 года легенда футбола лечился от рака толстой кишки. В последний месяц он находился в больнице с многочисленными заболеваниями.