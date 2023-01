Пусть живет король! В Бразилии похоронили легенду футбола Пеле

В бразильском городе Сантус похоронили легендарного футболиста Пеле после трехчасовой похоронной процессии по городу.

Похоронную мессу провели на стадионе Вила Бельмиро футбольной команды Сантос, в которой начинал свою карьеру Пеле. После этого черный гроб провезли по улицам города на пожарной машине.

С королем футбола пришли попрощаться сотни тысяч соотечественников, президент Бразилии Лулу да Силва, глава ФИФА Джанни Инфантино, футбольные функционеры и спортсмены.

Стадион Сантоса украсили баннерами в честь Пеле. В частности, над одной из трибун был огромный баннер с надписью Viva o Rei (Да здравствует король).

Brazilian football icon Pele left the Urbano Caldeira stadium for the last time as his funeral procession through Sao Paulo began.

The footballing legend will be buried today after lying in state at the home of his former club Santoshttps://t.co/pHD30zlFcV pic.twitter.com/HSEp0HrFie

