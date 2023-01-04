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Факты / Спорт

Пусть живет король! В Бразилии похоронили легенду футбола Пеле

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
похорон Пеле
Фото: Getty Images

В бразильском городе Сантус похоронили легендарного футболиста Пеле после трехчасовой похоронной процессии по городу.

Похоронную мессу провели на стадионе Вила Бельмиро футбольной команды Сантос, в которой начинал свою карьеру Пеле. После этого черный гроб провезли по улицам города на пожарной машине.

С королем футбола пришли попрощаться сотни тысяч соотечественников, президент Бразилии Лулу да Силва, глава ФИФА Джанни Инфантино, футбольные функционеры и спортсмены.

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Стадион Сантоса украсили баннерами в честь Пеле. В частности, над одной из трибун был огромный баннер с надписью Viva o Rei (Да здравствует король).

Сама церемония похорон была частной и состоялась на кладбище Memorial Ecumenical Cemetery.

– Это такой трудный момент… но мы чувствуем большую честь и гордость. Теперь он отдохнет, — сказал журналистам сын Пеле Эдиньо после того, как его отца похоронили.

В 2003 году Пеле приобрел место на девятом этаже кладбища, которое вошло в Книгу рекордов Гиннеса как высшее кладбище в мире. Склепы и могилы на нем размещаются вертикально.

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Представители кладбища в общении с журналистами рассказали, что мавзолей Пеле площадью 200 кв. будет оформлен как футбольный стадион, а гроб выставят посреди искусственного газона в окружении позолоченных изображений времен его славы.

Пеле умер в возрасте 82 лет 29 декабря. С 2021 года легенда футбола лечился от рака толстой кишки. В последний месяц он находился в больнице с многочисленными заболеваниями.

Источники: The Guardian, AP News
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