Костюк выбила из турнира в Австралии экс-россиянку и чемпионку Уимблдона

Январь, 04 в 13:44

Вторая ракетка Украины Марта Костюк вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Аделаиде (Австралия).

Во втором круге она одолела действующую чемпионку Уимблдона, представительницу Казахстана Елену Рыбакину, которая на старте турнира обыграла пятую сеяную на турнире, американку Даниэль Коллинз.

Марта Костюк – Елена Рыбакина – 6:7 (5:7), 6:2, 6:3

В первом сете ни одна из теннисисток не отдала собственную подачу, поэтому судьба партии решилась на тайбрейке, в котором победу одержала экс-россиянка со счетом 7:5.

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Во втором сете Костюк выиграла три гейма подряд, а затем выиграла подачу Рыбакиной в восьмом гейме – 6:2. Таким образом, украинка восстановила паритет в счете по сетам.

Решающая партия для Костюк началась с проигранной подачи, но она сразу же отыгралась. После этого украинка взяла еще три розыгрыша подряд и смогла удержать преимущество над соперницей – 6:3.

Для Марты это вторая победа в сезоне в основной сетке. Турнир WTA 500 в Аделаиде Костюк начала с квалификации, а затем взяла верх над австралийкой Джейми Форлис в первом круге.

В следующем матче украинская теннисистка сыграет против победительницы встречи Онс Жабер (Франция) – Сорана Кирстя (Румыния). Кроме Костюк в турнире в Аделаиде принимала участие первая ракетка Украины Ангелина Калинина, но она уступила в стартовом раунде белоруске Виктории Азаренко (6:7, 6:7).

Елена Рыбакина родилась в Москве и до смены гражданства в 2018 году представляла Россию. В 2022 году она триумфировала на Уимблдоне, но во время пресс-конференции не смогла ответить на вопрос о полномасштабном вторжении России в Украину. Спортсменка сначала сказала, что не услышала вопрос, а потом стала сетовать на плохое владение английским языком.