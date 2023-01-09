Январь, 09 в 17:39

Бывший футболист мадридского Реала и английского Тоттенхэма Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет.

Бэйл назвал решение повесить бутсы на гвоздь “самым тяжелым в своей карьере”.

— Мое путешествие на международной арене изменило не только мою жизнь, но и то, кто я. Теперь я двигаюсь к новой главе своей жизни. Пришло время перемен и возможностей для новых приключений, – сказал он.

Футболист отметил, что принял это решение после “долгих раздумий”.

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Последний сезон валлиец провел в американском клубе Лос-Анджелес. Также он принял участие в чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре вместе со сборной Уэльса. Валлийцы заняли последнее место в квартете B и не смогли выйти в плей-офф.

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Ранее Бэйл защищал цвета английских клубов Саутгемптон, Тоттенхэм Хотспур и мадридского Реала.

В составе королевского клуба футболист пять раз становился победителем Лиги чемпионов УЕФА. В целом за мадридскую команду он провел 258 матчей, отличившись 106 голами и 67 ассистами.

В сборной Уэльса на счету Гарета 40 голов в 111 матчах.