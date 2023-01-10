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Факты / Спорт

Александр Шовковский официально вернулся в Динамо Киев

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Олександр Шовковський
Фото: УНИАН

Бывший вратарь киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский вернулся в киевский клуб.

Пресс-служба бело-синих сообщила, что Шовковский войдет в тренерский штаб Мирчи Луческу и станет одним из ассистентов румынского специалиста.

Ранее занимаемую Шовковским должность в клубе оставил хорват Огнен Вукоевич.

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В последние годы Шовковский работал в тренерском штабе сборной Украины, но оставил его после окончания контракта с Украинской ассоциацией футбола 31 декабря.

В то же время, об окончании контракта с тренерским штабом Александра Петракова или подписании нового соглашения УАФ не сообщала. Хотя 22 декабря объявила о продлении контрактов с тренером молодежки Русланом Ротанем и наставником юношеской сборной Сергеем Нагорняком.

48-летний Шовковский выступал за киевское Динамо с 1994 по 2016 год. В футболке бело-синих он провел 635 официальных матчей.

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Источник: Динамо Киев
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