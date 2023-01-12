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Факты / Спорт

Четырехкратная чемпионка Grand Slam Осака объявила о беременности

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Наомі Осака
Фото: Depositphotos

Четырехкратная чемпионка турниров серии Grand Slam Наоми Осака сообщила, что ждет ребенка.

В начале этой недели 25-летняя японка снялась с первого в сезоне турнира серии Grand Slam – Australian Open-2023.

В последний раз экс-первая ракетка мира выходила на корт в сентябре 2021 года. Осака занимает 47-е место в рейтинге WTA.

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— 2023 год будет для меня насыщенным уроками. Одного я с нетерпением жду, чтобы мой ребенок посмотрел один из моих матчей и сказал кому-то: Это моя мама, – написала Осака, добавив, что надеется вернуться на корт в 2024 году.

Осака выиграла последний из своих четырех титулов на турнирах Grand Slam на Australian Open в 2021 году.

За календарный год японка стала третьей топ-тенисисткой, сделавшей перерыв в спортивной карьере из-за беременности.

Немка и трехкратная чемпионка турниров Grand Slam Анжелик Кербер сообщила о своей беременности в августе, предположив, что вернется после родов, а бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина, как ожидается, вернется на корт в этом году после родов в октябре 2022-го.

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Источник: BBC
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