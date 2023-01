Четырехкратная чемпионка Grand Slam Осака объявила о беременности

Четырехкратная чемпионка турниров серии Grand Slam Наоми Осака сообщила, что ждет ребенка.

В начале этой недели 25-летняя японка снялась с первого в сезоне турнира серии Grand Slam – Australian Open-2023.

В последний раз экс-первая ракетка мира выходила на корт в сентябре 2021 года. Осака занимает 47-е место в рейтинге WTA.

Can’t wait to get back on the court but here’s a little life update for 2023. pic.twitter.com/GYXRnutU3I

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) January 11, 2023