В суде назвали “хищником”: с футболиста Менди снято шесть обвинений в изнасиловании

Январь, 13 в 19:51

Футболист Манчестер Сити Бенжамен Менди был признан невиновным по семи пунктам по делу о сексуальном насилии.

28-летнего экс-защитника сборной Франции в суде назвали “хищником”, который “превратил погоню за женщинами ради секса в игру”.

Однако присяжные в суде признали Менди невиновным по шести пунктам изнасилования и одному пункту сексуального насилия.

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Еще по одному пункту изнасилования и одному покушению на изнасилование присяжные не смогли вынести вердикт после шестимесячного судебного разбирательства в суде Честера.

Сторона обвинения, прокурор Мэттью Конвей сказал, что будет добиваться повторного разбирательства по пунктам, по которым присяжные не смогли вынести вердикт. Новое заседание суда по делу было назначено на 26 июня.

— ФК Манчестер Сити учитывает сегодняшний вердикт Честерского суда, по которому присяжные признали Бенжамена Менди невиновным по семи пунктам обвинения, — говорится в заявлении клуба, за который выступает футболист.

Пресс-служба горожан добавила, что ввиду того, что по этому делу “есть открытые вопросы, клуб не в состоянии давать дальнейшие комментарии сейчас”.

В августе 2021 года стало известно, что Бенжамен Менди был заключен под стражу. Ему предъявлены обвинения по четырем пунктам изнасилования и одному случаю сексуального насилия в отношении трех истцов в возрасте от 16 лет в период с октября 2020 года по август 2021 года.