Петраков стал главным тренером сборной Армении по футболу

Январь, 14 в 21:13

Бывший тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков возглавил национальную команду Армении. Об этом назначении сообщила Федерация футбола Армении 14 января.

Там сообщили, что это решение было принято во время заседания исполкома ФФА, на котором обсуждался вопрос о назначении главного тренера сборной Армении.

— После 1,5 часов обсуждений из предложенных кандидатов был избран бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков, — сообщила пресс-служба ФФА.

Детали контракта 65-летнего украинского специалиста с Федерацией футбола Армении неизвестны.

Сейчас смотрят

Петраков официально покинул пост наставника сборной Украины 12 января. УАФ решила не продолжать сотрудничество со специалистом.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Football Federation of Armenia (@armenian_ff)

Интересно, что в прошлом году в рамках Лиги наций УЕФА Петраков во главе сборной Украины дважды разгромно обыграл команду Армении. В номинально домашнем матче сине-желтые торжествовали со счетом 3:0, а на выезде нанесли разгромное поражение 5:0.

В отборе на Евро-2024 Армения попала в группу D, где ее соперниками стали команды Турции, Хорватии, Латвии и Уэльса.

Читайте Обнародован календарь матчей сборной Украины по футболу в 2023 году

Источник: Федерация футбола Армении