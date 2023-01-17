Вингер Динамо Цыганков стал игроком испанской Жироны

Январь, 17 в 15:56

Футболист сборной Украины Виктор Цыганков перешел из киевского Динамо в испанскую Жирону.

О трансфере игрока сообщили официальные сайты клубов.

— Сегодня новым игроком ФК Жирона стал Виктор Цыганков, — говорится на сайте было-красных.

Контракт украинского вингера с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года.

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За переход 25-летнего футболиста Динамо получит компенсацию в размере €5 млн и 50% возможного дальнейшего трансфера игрока.

L’arribada a La Vinya des de dins! pic.twitter.com/634V0AGLbF — Girona FC (@GironaFC) January 17, 2023

Действующий контракт Цыганкова с Динамо истекал летом 2023 года. Пресс-служба клуба сообщила, что Динамо предлагало продлить соглашение, но штаб консультантов игрока попросил клуб совершить переход в это трансферное окно.

В рядах бело-синих Цыганков провел 236 матчей во всех турнирах, в том числе 64 – в еврокубках. В воротах соперников за клуб он отличился 94 раза и отдал 64 результативных передачи.

В испанской Ла Лиге Жирона занимает одиннадцатую строчку, имея в активе 21 очко. Лидером чемпионата Испании пока идет Барселона (41).

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Фото: ФК Жирона