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Факты / Спорт

Вингер Динамо Цыганков стал игроком испанской Жироны

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Віктор Циганков

Футболист сборной Украины Виктор Цыганков перешел из киевского Динамо в испанскую Жирону.

О трансфере игрока сообщили официальные сайты клубов.

— Сегодня новым игроком ФК Жирона стал Виктор Цыганков, — говорится на сайте было-красных.

Контракт украинского вингера с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года.

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За переход 25-летнего футболиста Динамо получит компенсацию в размере €5 млн и 50% возможного дальнейшего трансфера игрока.

Действующий контракт Цыганкова с Динамо истекал летом 2023 года. Пресс-служба клуба сообщила, что Динамо предлагало продлить соглашение, но штаб консультантов игрока попросил клуб совершить переход в это трансферное окно.

В рядах бело-синих Цыганков провел 236 матчей во всех турнирах, в том числе 64 – в еврокубках. В воротах соперников за клуб он отличился 94 раза и отдал 64 результативных передачи.

В испанской Ла Лиге Жирона занимает одиннадцатую строчку, имея в активе 21 очко. Лидером чемпионата Испании пока идет Барселона (41).

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Фото: ФК Жирона

Источник: Динамо Киев
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