Американка с украинскими корнями выбила уже вторую россиянку из Australian Open-2023

Январь, 20 в 0:48

Американская теннисистка с украинскими корнями Кэти Волынец, занимающая 113 место в рейтинге WTA, во втором круге Australian Open-2023 совершила сенсацию, обыграв россиянку Веронику Кудерметову (WTA №9).

Несмотря на поражение в первом сете со счетом 6:4, в следующих двух партиях она взяла верх над оппоненткой — дважды по 6:2.

Для 21-летней теннисистки эта победа стала первой над представительницей из первой десятки рейтинга WTA.

Сейчас смотрят

— Раньше я не играла перед таким количеством людей, и я не ожидал, что в Австралии у меня будет такая поддержка болельщиков. Это супер круто. Это было такое особое чувство, что у меня буквально были мурашки по коже, когда я услышала их поддержку, — сказала Волынец после победы.

“I’ve never played in a stadium this packed and that many people keeping the energy up for me.” Start getting used to it, Katie Volynets #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/Ms5hLb00L0 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2023

Родители Волынец эмигрировали из Украины и поселились в северокалифорнийском пригороде Волнат-Крик, где родилась Кэти.

Спортсменка свободно владеет украинским, английским и русским языками. Часть ее родственников проживают в Днепре и Киеве. На вопрос о ее семье в Украине, теннисистка ответила:

— Это действительно тяжелое время. Раньше все могли передвигаться по стране, как угодно, и продолжать жить своим днем, а сейчас это просто изо дня в день. Я действительно сочувствую им. Получить их поддержку в это время – это невероятно. Каждый раз, когда я выхожу на корты, я надеюсь, что я тоже поддерживаю их, потому что они смотрят, и я остаюсь сильной ради них, – рассказала спортсменка.

Волынец призналась, что дружит с украинскими теннисистками Дарией Снигур и Екатериной Байндль, с которыми любит “практиковать разные языки”.

Отметим, что в первом круге Волынец обыграла также теннисистку из России Евгению Роднину в двух сетах – 6:3, 6:2.

В третьем круге теннисного турнира Australian Open Кэти сыграет против китаянки Чжан Шуай, занимающей 23-е место в мировом рейтинге WTA.