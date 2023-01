Американка с украинскими корнями выбила уже вторую россиянку из Australian Open-2023

Американская теннисистка с украинскими корнями Кэти Волынец, занимающая 113 место в рейтинге WTA, во втором круге Australian Open-2023 совершила сенсацию, обыграв россиянку Веронику Кудерметову (WTA №9).

Несмотря на поражение в первом сете со счетом 6:4, в следующих двух партиях она взяла верх над оппоненткой — дважды по 6:2.

Для 21-летней теннисистки эта победа стала первой над представительницей из первой десятки рейтинга WTA.

“I’ve never played in a stadium this packed and that many people keeping the energy up for me.”

