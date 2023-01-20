Легенду Барселоны Дани Алвеса обвиняют в домогательствах — его взяли под стражу

Январь, 20 в 15:10

Самого титулованного футболиста мира, бразильца Дани Алвеса взяли под стражу. Он был арестован в Барселоне (Испания) по обвинениям в сексуальном насилии.

По сообщениям полиции, инцидент произошел в ночном клубе Барселоны в декабре прошлого года.

39-летний бразилец прибыл на допрос в полицейский участок в Барселоне, где его взяли под стражу. В ближайшее время суд вынесет решение о мере пресечения. Сам Алвес отвергает все обвинения.

Сейчас смотрят Полиция Каталонии получила жалобу 2 января от женщины, сказавшей, что Алвес касался ее ненадлежащим образом. По сообщениям испанских СМИ, возможное сексуальное насилие произошло в популярном ночном клубе Барселоны в ночь с 30 на 31 декабря. Ежедневная газета ABC сообщила, что Алвес якобы засунул руки в нижнее белье женщины без ее согласия, когда она танцевала с друзьями, а затем последовал за ней в туалет. Игрок подтвердил, что был в то время в ночном клубе, но отрицал какие-либо противоправные действия, сказав испанской телевизионной станции Antena 3 в начале этого месяца, что он “никогда не видел” женщину раньше. — Я был там, в том месте, где было много людей, которые веселились. Все знают, что я люблю танцевать. Хорошо провожу время, но не вторгаясь в пространство других, – добавил экс-игрок Барселоны, Ювентуса и ПСЖ. Алвес, который сейчас защищает цвета мексиканской команды УНАМ Пумас, был в Барселоне в отпуске после участия в чемпионате мира-2022 вместе со сборной Бразилии. Он был самым возрастным игроком, представлявшим Бразилию на ЧМ среди мужчин. Читайте В суде назвали “хищником”: с футболиста Менди снято шесть обвинений в изнасиловании Дани Алвес является самым титулованным футболистом в мире, в его коллекции — 43 трофея, которые он выиграл за свою карьеру на уровне сборной и клубов. В футболке Барселоны он провел в общей сложности 408 матчей, причем 391 из них пришелся на его первый период выступлений за блаугранас в 2008-2016 годах. За это время он выиграл вместе с командой шесть титулов Ла Лиги, три трофея Лиги чемпионов и четыре Кубка Испании.

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