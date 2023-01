Не хотел бы играть против него: как Мудрик дебютировал в АПЛ против Ливерпуля

Украинский футболист Михаил Мудрик дебютировал в чемпионате Англии за лондонский Челси в матче против Ливерпуля на Энфилде. Встреча завершилась ничьей со счетом 0:0.

На поле украинец появился во второй половине матча на 55-й минуте, заменив Льюиса Холла.

Мудрик классно вошел в игру, постоянно открывался под передачу, отдавал хорошие пасы и имел отличную возможность забить уже после десяти минут пребывания на поле.

Украинский вингер обыграл двух игроков Ливерпуля в штрафной красных и нанес удар в ближний угол ворот — мяч пролетел в нескольких сантиметрах от левой штанги.

Экс-защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Гарри Невилл отреагировал на дебют Мудрика в соцсетях.

Seeing Mudryk for 10 mins I wouldn’t like to play against him!

— Gary Neville (@GNev2) January 21, 2023