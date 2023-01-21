Не хотел бы играть против него: как Мудрик дебютировал в АПЛ против Ливерпуля

Январь, 21 в 18:48

Украинский футболист Михаил Мудрик дебютировал в чемпионате Англии за лондонский Челси в матче против Ливерпуля на Энфилде. Встреча завершилась ничьей со счетом 0:0.

На поле украинец появился во второй половине матча на 55-й минуте, заменив Льюиса Холла.

Мудрик классно вошел в игру, постоянно открывался под передачу, отдавал хорошие пасы и имел отличную возможность забить уже после десяти минут пребывания на поле.

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Украинский вингер обыграл двух игроков Ливерпуля в штрафной красных и нанес удар в ближний угол ворот — мяч пролетел в нескольких сантиметрах от левой штанги.

Экс-защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Гарри Невилл отреагировал на дебют Мудрика в соцсетях.

– Увидев игру Мудрика 10 минут, я не хотел бы играть против него, – написал Невилл.

Seeing Mudryk for 10 mins I wouldn’t like to play against him! — Gary Neville (@GNev2) January 21, 2023

По завершении матча аналитические порталы SofaScore и WhoScored выставили свои оценки участникам этой игры. От Whoscored Мудрик получил от 6.8 балла, а от Sofascore чуть выше – 6.9.

Михаил Мудрик перешел в Челси за рекордные €100 млн и стал самым дорогим украинским футболистом в истории. Ранее рекорд принадлежал Андрею Шевченко, в 2006 году перешедшему из итальянского Милана в Челси за €43,88 млн.

В турнирной таблице АПЛ Челси занимает десятую строчку, имея в активе 29 очков. Столько же и у Ливерпуля, но за счет дополнительных показателей мерсисайдцы идут восьмыми.