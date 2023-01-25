УЕФА лишил Россию права проведения матча за Суперкубок – игра состоится в Афинах

Январь, 25 в 20:15

Матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году перенесли из российского города Казань в греческие Афины.

Соответствующее решение принял Европейский футбольный союз (УЕФА).

— Исполнительный комитет УЕФА решил перенести Суперкубок УЕФА в 2023 году из российской Казани в греческие Афины, — говорится в сообщении на сайте футбольного органа.

Игра, которая запланирована на 16 августа на 22.00 по киевскому времени, состоится на стадионе Георгиос Караискакис. Эта арена является домашней для клуба Олимпиакос.

Сейчас смотрят О том, что стало причиной смены места проведения, на сайте УЕФА не указывается. Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины УЕФА лишил Санкт-Петербург права провести финал Лиги чемпионов в 2022 году, а также отстранил российские команды и сборные от участия в турнирах под своей эгидой. Накануне телеканал Sky сообщал, что УЕФА оставит действующий бан на участие российских футбольных команд в европейских соревнованиях, пока будет продолжаться война России против Украины.

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